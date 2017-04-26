السعودية: إحباط عملية إرهابية لتفجير محطة تابعة لأرامكو

أعلنت وزارة #الداخلية_السعودية، الأربعاء، إحباط #حرس_الحدود بمنطقة #جازان لمحاولة #إرهابية استهدفت تفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة #أرامكو السعودية باستخدام #زورق مفخخ.

وأعلنت الوزارة على حسابها في "تويتر"، أنه تمت السيطرة على الزورق الذي اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقترابه من هدفه.

هذا وتم التعامل مع الزورق الذي اتضح أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار في عرض البحر بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية.

حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بإستخدام زورق مفخخ. pic.twitter.com/huLoTvLbUA — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 26, 2017

السيطرة على الزورق الذي إتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل إقترابه من هدفه. pic.twitter.com/ePRkr8ZDJV — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 26, 2017