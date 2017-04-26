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السعودية: إحباط عملية إرهابية لتفجير محطة تابعة لأرامكو

المصدر: العربية.نت
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أعلنت وزارة #الداخلية_السعودية، الأربعاء، إحباط #حرس_الحدود بمنطقة #جازان لمحاولة #إرهابية استهدفت تفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة #أرامكو السعودية باستخدام #زورق مفخخ.

وأعلنت الوزارة على حسابها في "تويتر"، أنه تمت السيطرة على الزورق الذي اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقترابه من هدفه.

هذا وتم التعامل مع الزورق الذي اتضح أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار في عرض البحر بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية.

رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة #أرامكو السعودية رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة #أرامكو السعودية

كلمات دالّة

#الداخلية السعودية, #حرس الحدود, #جازان, #إرهابية, #أرامكو, #زورق

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