شاهد ما قاله المرابطون على الحدود بعد أمر الملك سلمان

30 ثانية وصف فيها بعض المرابطين على الحدود السعودية مشاعرهم، بعد أمر الملك سلمان بصرف راتبين للقوات السعودية المشتركة، الذين يقفون في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.

وفي فيديو قصير أكد المرابطون أن حدود وطنهم خط أحمر، لن يُسمح لأحد بالاقتراب منه أو تجاوزه، كما أجمعوا أنهم يداً واحدة ورهنُ الإشارة لأي عملية عسكرية تطلب منهم من أجل حماية بلادهم.

وقد شكر الجنود الملك سلمان على المكافأة التي أمر بها مساء السبت، والتي اعتبروها رفعاً لمعنوياتهم، وتجسد حرصه على المرابطين وعائلاتهم، وهو أمر ليس بالمستغرب على القيادة السعودية.