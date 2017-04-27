السعودية.. ضبط زورق محمل بـ250 كلغم مخدرات

تمكن حرس الحدود في قطاع الموسم التابع لمنطقة #جازان، من اعتراض زورق حاول تهريب كمية من المخدرات إلى #السعودية.

وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أنه "وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من رصد وإحباط عمليات تهريب #المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية، والتي تستهدف المجتمع السعودي، فقد تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة جازان الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد واسطة بحرية بعد الاشتباه بها أثناء محاولة دخولها للمياه السعودية عبر مسؤوليات قطاع الموسم، وباعتراضها للتحقق منها بادر من فيها بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا، ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وذلك بإطلاق النار".

وأشار الحربي إلى أنه تم القبض على 3 أشخاص من الجنسية اليمنية، وبتفتيشهم وتفتيش القارب عثر بحوزتهم على ما مجموعه 250,25 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.