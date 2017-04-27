العربية.نت توضح حقيقة فيديو إزالة مبنى بالمدينة المنورة

تداول على #مواقع_التواصل الاجتماعي #مقطع_فيديو لإزالة مبنى يتكون من 6 طوابق بشكل مفاجئ أثناء مرور السيارات بطريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتفاجأ أصحاب السيارات أثناء مرورهم بطريق الملك عبدالعزيز بانهيار المبنى، لتتوقف حركة السير بالطريق حسب الفيديو المتداول.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة #المدينة_المنورة سلامة سلمان اللهيبي لـ"العربية.نت" حقيقة الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه تم اتخاذ جميع وسائل السلامة والاحتياطات اللازمة عند #إزالة_العمارة في #شارع_الملك_عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن مشروع #توسعة_طريق_الملك_عبدالعزيز.

وأضاف أنه تم إيقاف جميع المسارات بالتعاون مع المرور والدفاع المدني وإخلاء جميع الساحات الخلفية لإسقاط المبنى.

وبإشراف من أمانة المدينة المنورة من قبل الفريق المتخصص في الأمانة من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وبإشراف مساعد وكيل الأمين لشؤون البلديات الفرعية، وبحضور المهندس أحمد يغمور والأستاذ سعود الصاعدي من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، مع إضافة مقطع فيديو يوضح طرق ووسائل السلامة في الموقع.

ونوه متحدث أمانة المدينة المنورة بأخذ الأخبار من مصادرها وعدم الانجراف خلف أي مقطع من دون إيضاح الحقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه في مثل هذه الحالات تؤخذ الاحتياطات الخاصة بالأمن والسلامة وبإشراف الجهات الحكومية المختصة (الدفاع المدني - المرور – الشرطة).