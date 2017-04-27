تعرف على أصل أشهر أغنية رمضانية يعشقها السعوديون

ارتبطت بعض الفواصل الموسيقية في أذهان السعوديين بشهر #رمضان لفترة طويلة منذ بداية الثمانينيات، حتى إن هناك من يجذبه الحنين لمجرد سماع تلك الفواصل، ومنها مقدمة #فوازير_رمضان ، التي مازال لها وقع كبير على النفس.

ومن تلك الألحان التي تركت وقعاً كبيراً في النفوس وارتبطت بالشهر الكريم، أغنية "سألتك لله" للفنان المغربي #محمود_الإدريسي ، ذلك #اللحن الأثير للملحن المغربي #عبدالقادر_الراشدي ، والكلمات لأحمد الطيب العلج.

وتقول كلمات #الأغنية :

#سألتك_لله غير قولي واش بالك باقي معايا ... سألتك لله

واشْ إنت باقي من أهلي؟ وخَّا ما ابْقيتي احدايا ... سألتك لله

جاوبني راه تاه عقلي ... سألتك لله

في جوابك راحتي ودوايا ... سألتك للهّ

حيَّاني من نار الغرام حيَّاني ... حياني وطالت الغيبه

حرقتني نيران الفراق حرقتني والغربة واعره اصعيبة

من يوم ماغبتي عليا وأنا في محايني مألم

صابر صباح وعشِيَّة والليل انبات انخمم

واش بالنية اسْخَيتي بِيَّا؟

جاوبني قولي اتكلم

سألتك لله ...

يا أعز الناس في حياتي يا مَن بك القلب يهنى

ياراحت روحي وذاتي وجداني في هواك يفنى

أنا على الوفاء مْعاند والعهد د يما أصونو

نحلف لك والله شاهد عمَّرْ لحبيب ما نخونو

سألتك لله قولي واش بالك باقي معايا؟

سألتك لله..

ويعد الفنان الإدريسي ظاهرة فنية، حيث ظهر في السبعينيات، وهو لا يزال يقدم أعمالاً تتمثل بنسيج صوتي جميل وكثيف وملكات لحنية تنبع منها جماليات نغمية غريبة أصيلة من المملكة المغربية.

ولديه أسلوب لحني يجمع بين الشجن والشموخ، وإمكانيات أدائية تتفق مع تحكم عجيب للمقامات اللحنية العربية والانتقالات بينها واستعمال أصعبها.

وفي السبعينيات كانت لمحمود الإدريسي العديد من #الجولات_الفنية قادته للمشرق والمغرب، وتعامل مع العديد من الفنانين نذكر منهم خصوصا #محمد_الموجي الذي لحن له أغنيتين، والعديد من الملحنين الآخرين من ليبيا والكويت والعراق.

وفي فترة الثمانينيات، بدأ الإدريسي في #تلحين أغانيه بنفسه. ومن أشهر ما غنى في تلك الفترة نذكر: "ساعة سعيدة" كلمات مصطفى بغداد، "اصبر يا قلبي"، "بغى يفكرني فاللي فات"، ... وغيرها.

كما لحن لغيره من الفنانين كلطيفة رأفت في أغنية "الحمد لله"، نعيمة سميح في أغنية "شكون يعمر هذا الدار"، #البشير_عبدو في "الدنيا بخير"، محمد الغاوي في "اللي علينا أحنا درناه"، #فلة_الجزائرية في "فتحو الأبواب"، وغيرها، ويتواصل درب نجاح محمود الإدريسي حتى اليوم، وهو حالياً رئيس نقابة الفنانين.

ومن أغانيه نذكر: "سألتك لله"، "اصبر يا قلبي"، "يحسن عوان الغريب"، "الشمعة"، "الحب الكبير"، "أسدى إليك الله"، "عشاق النبي"، "يبكي الحمام"، "حب الله"، "واش نزيدو مزال الحال"، "لا مش أنا اللي أبكي"، "الله الله على المغرب"، "هايلة"، "وقفت ببابك"، "الله على وجيبة"، "مضناك جفاه مرقده"، "ياللي كنتي تفاكد فينا"، وغيرها..