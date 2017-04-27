طاقات بشرية مهدرة وضياع للوقت يتمثل في إلزام موظفي وموظفات مكاتب التعليم الفرعية بالدوام طوال الإجازة الصيفية رغم ارتباط تلك الوظائف بالمدارس فلماذا يعملون والمدارس مغلقة؟ ولمصلحة من؟ ربما نتيجة ذلك ينامون في مكاتبهم!

هل تعلم يا عزيزي المسؤول أنك أهدرت طاقة كهربائية ومادية بهذا القرار، فلهيب الصيف حارق وموظفو بعض المكاتب يتجاوز عددهم ٢٠٠ موظف فكم مكيفٍ وإنارة وغيرها يستخدمون، اضافة الى اهدار طاقة بشرية تأتي للدوام بلا انتاجية.

من الافضل الا تتحول المكاتب الى مكان للحديث الطويل عن ماذا تطبخين وأكلتك المفضلة وآخر الطبخات وأيهم أفضل اللقيمات بالعسل أم الدبس والهريس والجريش والشوربة احسن بالسمك وهكذا خاصة في شهر الصوم الكريم والانشغال بالجوال ولا ينسى النوم المريح بتكييف عسى الا يتوقف فجأة، بالمناسبة كم تكلفة فاتورة الكهرباء لا سيما من يعمل بدون انتاج لان الجهة التي عمل من اجلها كما تم ايضاحه سابقا في اجازة؟!

مجرد حسبة وتوازن بين هذا وذاك والفائدة من وراء اولئك لفترة طويلة وهم في ذهاب وعودة على الفاضي والوقت مفقود، ممكن يتكرم من هو شاطر في الرياضيات ويحسبها لتكون النتيجة واضحة حتى يؤثر بمن يقرر او ما مدى القبول بوضع بقاء وقت الدوام بلا انتاج؟

• في السابق كانت إجازاتهم مع إجازات المعلمين والمعلمات تكرموا وأعيدوا القرار الى وضعه الطبيعي والمنطقي.

ومضة :

عينك صباح وعينك الثانية خير

‏واليا نعست صارت نوم وعوافي‏

اصبح عليها ورد كادي وعصافير

‏وامسي معاها سرد شعر وقوافي

*نقلاً عن "اليوم"

