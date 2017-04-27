كيف ساهم "واتساب" بلمسة وفاء لمن غاب عن الشاشة؟

أطلق الممثل السعودي #محمد_المنصور بادرة إنسانية وافقه عليها مجموعة من الفنانين تحت مسمى #لمسة_وفاء تهدف إلى زيارة وتفقد أحوال الممثلين الغائبين عن الشاشة ويمرون بظروف صحية أو اجتماعية، أو كان غيابهم بسبب تجاهل المنتجين لهم.

وأكد المنصور في حديثه لـ"العربية.نت" أن فكرة #المبادرة لاحت في برنامج "الواتساب" بينه وبين بعض الفنانين.

وقال: "منذ فترة طويلة لم نر بعض زملائنا أو أساتذتنا، ففكرنا أن نجتمع ونقوم بزيارتهم وتفقد أحوالهم".

وأضاف المنصور: "عندما نقوم بزيارتهم كمجموعة نرى السرور والفرح في عيونهم، لذا اتفقنا أن نقوم أسبوعياً بزيارة فنان، وقمنا حتى الآن بزيارة الفنان سعد الصالح والفنان أحمد السريع والفنان محمد المفرح الشهير بـ" أبو مسامح"، ويوم الاثنين القادم سنزور علي الهويريني".

كما لفت المنصور إلى أنه من الصعوبة الآن الحديث عن تحويل هذه المبادرة إلى جمعية تعنى بشؤون الممثلين لاعتبارات كثيرة، منها الدعم المادي.

من جهته، تحدث الفنان مطرب فواز أن "لمسة وفاء" هي تعبير عفوي ذو إحساس صادق. وأضاف أن المبادرة عبارة عن مقترح للفنان محمد المنصور تبناه مجموعة من زملائه الممثلين.

وأضاف: "الفريق يقوم بزيارة أصدقائنا وزملائنا القدامى، فهناك منهم من هو مصاب بمرض أو كبر بالسن، أو لديه ظرف من ظروف الحياة منعه عن الظهور، فلا بد من التواصل معه، ولا يجب علينا أن نغيب عنه".

وتضم المبادرة مجموعة من الفنانين، منهم مطرب فواز، علي المدفع، علي إبراهيم، محمد الكنهل، عبدالعزيز المبدل، سعد المدهش، سعد الصالح، ماجد مطرب، مرزوق الغامدي، خالد منقاح، علي الدويان وآخرون.