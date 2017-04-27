محمد بن نايف: نفتخر بما تحقق في مجلس التعاون من إنجازات

قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن #وزراء_الداخلية_والدفاع_والخارجية بدول المجلس عقدوا في مدينة الرياض، اليوم الخميس اجتماعاً مشتركاً برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعيا لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول #مجلس_التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنيا، وتسارع الأحداث سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا في دول الجوار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعتبر تلك التهديدات والتحديات ذات طابع عسكري، وأمني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي.

وقال الأمين العام إن الوزراء أعربوا عن أهمية هذا اللقاء الثلاثي المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس.

وأضاف أن الوزراء بحثوا عددا من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

فيما قال ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_نايف، في كلمة له في الاجتماع الوزاري الخليجي بـ #الرياض إن "التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على #الوحدة_الوطنية"، مشدداً على "أهمية الوحدة العربية والوطنية التي تعلو على ما دونها من وحدة شخصية طائفية أو مذهبية".

وقال الأمير محمد بن نايف: "استطعنا أن نحافظ على ما تتمتع به دولنا وشعوبنا من أمن واستقرار، وما تنعم به من تطور وازدهار. التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية. وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرّق ولا تجمع. وحدة وطنية يدرك من في ظلها كل فرد واجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل من أجل أمن واستقرار مجتمعه، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة دفاعاً عن دينه، وحماية لوطنه، ودحراً لأعدائه، وردعاً لشرورهم".

من جهته، صرح وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة: "نواجه #تحديات خطيرة مصدرها الأراضي الإيرانية والعراقية".

من جهته، أشار وزير خارجية #الكويت، الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أنه يجب بذل أقصى الجهود للقضاء على بؤر #الإرهاب ، فيما وجه وزير داخلية #الإمارات ، سيف بن زايد آل نهيان، تحية للجنود المدافعين عن #اليمن ودول مجلس التعاون.

ويعقد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة السعودية اجتماعاً مشتركاً برئاسة الأمير محمد بن نايف، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس.