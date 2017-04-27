"ليس إلا" في الرياض ومقطوعات موسيقية لأول مرة

يحتضن مساء الخميس مسرح التلفزيون في العاصمة السعودية #الرياض مسرحية "ليس إلا" الفائزة بالجائزة الكبرى في #مهرجان_الفرق_المسرحية الذي أقيم لمدة أسبوع في المدينة واختتم فعالياته في 4 كانون الثاني/يناير الماضي.

وينشط المسرح في تقديم الأعمال الحاصلة على الجوائز والمراكز الأولى في المسابقات والمهرجانات تشجيعاً للمبدعين وتواصلاً مع #الجمهور الذي يتوق لمشاهدة مختلف الألوان المسرحية.

الجدير بالذكر أن مسرحية "ليس إلا" من إعداد وإخراج #علي_الغوينم مدير جمعية الثقافة والفنون بـ #الأحساء ، والذي عاد إلى الإخراج المسرحي بعد 10 سنوات من الانقطاع.

ويقوم بتمثيل الأدوار مجموعة من فناني الأحساء، وتدور أحداث المسرحية في قالب واقعي يمزج بين الكوميديا والتراجيديا حول أشخاص جمعهم القدر في مكان تحت الأرض حيث يتوارون عن الأنظار، ومنها تتطور أحداث العمل لتكشف عن بعض الأسباب التي دفعتهم لذلك.

ومن المفترض أن يسبق العرض المسرحي بعض المقطوعات الموسيقية بقيادة المايسترو السعودي #سمير_مبروك ، وتقدمها الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى للمرة الأولى. ‏