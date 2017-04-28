أمير منطقة سعودية يكتب رسالة إلى أهلها

بعث الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة #حائل، برسالة عاجلة إلى المنطقة وأهلها، يؤكد فيها أن يده ممدودة لكل مصافح ومساند فحائل تستحق ذلك، وذلك بعد تعيينه أميرا للمنطقة.

وخطّ الأمير عبدالعزيز رسالة قال فيها:

"إلى كل من انتمى وسكن وعاش ومر في وبين على تراب المسك ونسمات الورد وجبال العود وغيوم البخور وشمس الحب.

إلى حائل بل كل حائل بجميع تكويناتها وبشموخ جبالها وأنفة رمالها.

إلى جذوع الغضى وأغصان الأرطى

إلى اجا وسلمى والسمراء والرعيلة

إلى حبران وعرنان وكباد المسمى والخرم ورمان إلى الطوال والعليم وأم سلمان

إلى دهام والخادر وحبشي

إلى الأشيهب والعنيتيت والحرة

إلى كل أهلي إلى كل من أسكنني حباً بقلبه وأسكنته عشقاً بقلبي

رسالة من بعد المسافة ومن قرب المشاعر التي جعلت كل الكون طرقاً لها.

لم أحس أن للقلب يدين إلا اليوم وأن للعيون شفاها إلا الآن

لقد اجتمعنا طيلة السنوات الماضية على المحبة وسيجمعنا عليها المستقبل وإن شاء الله

الله لو كان للضلوع أبواباً لفتحتها في هذا اليوم لتشاهدوا مكانكم في القلب.

كلنا للمنطقة وكلها لنا، يدي ممدودة لكل مصافح ومساند فمنطقتنا تستحق ذلك وأكثر.

ساعدوني أزروني فكلنا في حب حائل سواء ولا مكان للمزايدة في حب من نحب.

لذا لا مكان لحائل القلب إلا القلب حائل".

وجاءت تلك الرسالة لتؤكد حرص أمير حائل على تقديم أرقى الخدمات للأهالي والزوار واستقبال الملاحظات والشكاوى من المواطنين.