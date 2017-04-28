اعتداء مالكة مدرسة على 6 طالبات والشرطة تحقق

باشرت شرطة مركز #السامر بمحافظة #جدة التحقيق في قضية #اعتداء مالكة #مدرسة_أهلية على 6 #طالبات.

وقامت أمهات الطالبات باتهام مالكة المدرسة بمركز السامر بالاعتداء على بناتهن وتعرضهن للضرب والإصابة، فيما أحالت #الشرطة القضية للتحقيق.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة #مكة_المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة مركز السامر قد باشرت قضية اتهام أمهات 6 طالبات لمالكة مدرسة أهلية بقيامها بالاعتداء عليهن نتيجة خلاف بينهن. وجرى سماع أقوالهن وتمت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وكانت إدارة تعليم جدة قد قررت توزيع طالبات المدرسة الأهلية للبنات على #المدارس_الحكومية المجاورة لها مع الأخذ في الاعتبار تلبية رغبة ولي الأمر إذا رغب في نقل ابنته إلى مدرسة أخرى. وأوضحت الإدارة أن السبب في الإغلاق هو عدم #كفاءة المدرسة للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية.