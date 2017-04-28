السعودية.. مقتل مواطن وخطف آخر في سطو مسلح

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة #المنطقة_الشرقية ، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة 5.15 من صباح الجمعة باشرت دوريات #الأمن ومركز #الشرطة بسيهات بلاغاً عن تعرض مواطنين لاعتداء من خمسة أشخاص مقنعين بأسلحة رشاشة، وذلك أثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائدة لأحدهم داخل المزارع بسيهات.

كما تم اختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح.

وقد اتضح عند وصول رجال الأمن للموقع وجود مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة #الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفى نتيجة تعرضه لإطلاق نار.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وما زالت إجراءات #الضبط_الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمة لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها، ومعرفة مصير الشخص المفقود.