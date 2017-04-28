هذا ما قاله وزير الإعلام من على خشبة مسرح التلفزيون

قام وزير الثقافة والإعلام الدكتور #عواد_بن_صالح_العواد، بزيارة إلى #مسرح_التلفزيون التابع للوزارة بمدينة #الرياض، ورافقه خلال الجولة المشرف على مسرح التلفزيون الفنان #عبدالإله_السناني، اطلع خلالها على الأنشطة والفعاليات التي يشهدها المسرح، كما تجول في القاعات والصالات التابعة له، والتقى بفريق عمل #مسرحية "ليس إلا" والفرقة الموسيقية التي تشارك في الفعاليات، والتقط الصور التذكارية معهم.

وأكد الوزير خلال زيارته دعمه للمبدعين من المسرحيين، مؤكدا التزامه بتوفير الدعم اللازم من أجل إحياء النشاط الإبداعي للمسرح.

وفي السياق ذاته، عرض مسرح التلفزيون مساء يوم، الخميس، مسرحية "ليس إلا"، التي فازت بجائزة أفضل عرض متكامل بمهرجان الفرق المسرحية السعودية، الذي أقيم في العاصمة الرياض، وتقديم بعض المقطوعات الموسيقية من أغنيات الفنانين الكبيرين #غازي_علي و #فوزي_محسون، بقيادة المايسترو السعودي #سمير_مبروك، وتقدمها الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى للمرة الأولى، ومن المقرر أن يتم عرضها على قنوات التلفزيون السعودي الأولى و الثقافية.

وأوضح المشرف على مسرح التلفزيون الفنان عبدالإله السناني، أن مسرح التلفزيون بدأ في عرض المسرحيات الحاصلة على الجوائز والمراكز الأولى في المسابقات والمهرجانات، تشجيعا للمبدعين وتواصلا مع الجمهور المتعطش لحضور المسرحيات، وذلك ضمن خطة تسجيل التلفزيون السعودي للأعمال المسرحية المميزة لعرضها على الجمهور عبر شاشة القناة.

يذكر أن مسرحية "ليس إلا" للكاتب الإماراتي #عبدالله_صالح، وإعداد وإخراج #علي_الغوينم مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وتمثيل مجموعة من ممثلي مدينة الأحساء.