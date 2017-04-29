الملك سلمان يشدد على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية

استقبل #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة مساء اليوم السبت، الرئيس اليمني #عبدربه_منصور_هادي، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد جدد #الملك_سلمان التأكيد على حرص #السعودية على دعم شعب #اليمن وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

من جهته، أعرب #هادي عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه المملكة ودول #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن من جهود كبيرة لحماية ودعم اليمن وشعبه.

عقب ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي.