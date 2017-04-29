عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

أنغيلا ميركل تزور السعودية غداً.. وتلتقي الملك سلمان

المصدر: العربية.نت
انغيلا ميركل
رابط مختصر

تقوم المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى تستمر يومين تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى بعد غد الاثنين، تلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الداخلية الأمير #محمد_بن_ نايف وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان.

وستشمل المباحثات #العلاقات_الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وستلتقي ميركل خلال الزيارة بعدد من سيدات الأعمال #السعوديات_الناشطات في مجالات مختلفة وذلك للاطلاع على التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

البيان البيان

كلمات دالّة

#ميركل, #الملك سلمان, #محمد بن, #محمد بن سلمان, #العلاقات الثنائية, #السعوديات الناشطات

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة