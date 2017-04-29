أنغيلا ميركل تزور السعودية غداً.. وتلتقي الملك سلمان

تقوم المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى تستمر يومين تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى بعد غد الاثنين، تلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الداخلية الأمير #محمد_بن_ نايف وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان.

وستشمل المباحثات #العلاقات_الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وستلتقي ميركل خلال الزيارة بعدد من سيدات الأعمال #السعوديات_الناشطات في مجالات مختلفة وذلك للاطلاع على التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.