تفاصيل استشهاد رجل أمن واختطاف آخر في سيهات

بعد منتصف ليلة الجمعة، اقتحم مسلحون بأقنعة سوداء #استراحة خاصة ما بين #سيهات و #الجش في #القطيف شرق #السعودية ، وقاموا بإطلاق النار مستهدفين المواطنين. وأشارت مصادر "العربية.نت" إلى أنه تم اختطاف #هاشم_الزهراني ، وقتل #عبدالله_الدلبحي بعد إصابته.

المتحدث باسم شرطة #المنطقة_الشرقية، العقيد زياد #الرقيطي ، أوضح لـ"العربية.نت" أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كانت الجريمة إرهابية أو جنائية.

يذكر أن هاشم #الزهراني الذي يعمل في سلك المرور كان قد أصيب قبل عامين بطلقة نارية في القطيف ، وتعافى من إصابته وعاد مرة أخرى إلى عمله مؤديا واجبه، حتى تم اختطافه ليلة أمس من قبل العصابة المسلحة.

من جهة أخرى، تحدث زميل #الدلبحي ، محمد الشهري، لـ"العربية.نت"، موضحاً أن القتيل كان يعمل في الجهات الأمنية منذ سنوات، وقد أتم زفافه مؤخرا "لكن رصاصة الغدر اغتالته وهو في شهر العسل".

وأضاف أن الدلبحي يبلغ من العمر 33 عاماً، وتمت الصلاة عليه عصر أمس في #مسجد_الفرقان بالدمام، بعد أن عُثر عليه مقتولاً في سيارة أمام استراحة خاصة بالقطيف. ويسكن الدلبحي في الدمام مع والديه المسنين.

وتناقل المغردون في موقع "تويتر" خبر هذه الحادثة الأليمة، مطالبين بالتدخل في القطيف لحماية المواطنين الأبرياء من العصابات الإرهابية التي قامت في السابق باختطاف القاضي محمد الجيراني، وهاشم الزهراني الآن، إضافة للتعدي على المهندس نبيه البراهيم، وقتل الكثير من رجال الأمن الذين يحمون المنطقة من الفئات الضالة.

يذكر أن شرطة المنطقة #الشرقية صرحت أنه عند الساعة 5:15 من صباح الجمعة، باشرت دوريات #الأمن ومركز #الشرطة في سيهات بلاغاً عن تعرض مواطنين لاعتداء من خمسة أشخاص مقنعين بأسلحة رشاشة، وذلك أثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائدة لأحدهم داخل المزارع بسيهات، حيث تم اختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح، وقد اتضح عند وصول رجال الأمن للموقع وجود مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفى نتيجة تعرضه لإطلاق نار.