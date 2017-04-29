شاهد زغرودة نسائية تزف سعود بن عبدالله في أمسية تاريخية

أبهج الأمير سعود بن عبدالله عشاق الشعر والقصيدة المحكية بأمسية شعرية كبيرة احتضنتها #الرياض مساء الجمعة، بعد غيابه 8 أعوام عن الأمسيات، حضرها عدد من محبي سعود بن عبدالله وقصائده، وكان من ضمنهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله، والأمير أحمد بن سلطان، ورئيس #هيئة_الترفيه أحمد الخطيب، وجمهور غفير ملأ مسرح جامعة الأميرة نورة.

بدأ الأمير الاستعدادات للأمسية مبكراً، وساعده حضور نجله الأمير عبدالله الذي وقف على التجهيزات للحدث المرتقب.

دخل الأمير سعود إلى المسرح فواجه عاصفة من التصفيق والاحتفاء من الحضور، رحب بهم وبدأ ليلة الشعر بمجموعة من أبرز قصائده، تنوعت بين الوطنية والعاطفية التي كان يتفاعل معها الحضور بطريقة لافتة، لاسيما أن الأمير #سعود_بن_عبدالله أحد أشهر شعراء الأغنية في #الوطن_العربي وكاتب أوبريت #الجنادرية الشهير "مولد أمة" منذ ما يقارب 30 عاماً.

هذا الاحتفاء عبرت عنه إحدى الحاضرات بزغرودة مفاجئة ضجت بعدها القاعة بالتصفيق والضحك، وذلك أثناء دخول الأمير في مطلع قصيدة "العنا" التي تغنى بها فنان العرب.. قال فيها:

العنا.. وش هو العنا؟

غير إنتي وجروحك وأنا

أبجرحك بظما.. وارضي علي مرة

دامك حياة الماء..

يابنت منهو غاب

ضحك وحكي وأحباب

إنتي وأنا وقلوبنا صرنا حديث أحباب

ومن القصائد العاطفية ألقى قصيدة "الموت الأحمر" التي غناها الفنان عبدالمجيد عبدالله قال فيها:

إنت ياهالموت الأحمر ليه عن هالناس لاهي

قم مدام الله عطاك اللي عطاك وتبختر

بس أبسأل في الكثير اللي خذيته من تباهي

لا في زين ولا في لين ولا في تيه ولا في مظهر

ومن القصائد التي نالت محبة الحضور قصيدة "خلني مادامني للوعد من عامين ناطر"، وقصيدة "باب الليل"، و"ليه تطلب" وكذلك رائعة "ياحبني لك" التي غناها الفنان #ماجد_المهندس:

ودني لك أو تعال .. وجيبني لك

صاحبي يا حبني لك

اجلس وخل الأماني

تبتديك وتنتهي لك

ما للنجوم أوطان دام السما عيونك

بعثرت هالتحنان بلقاك وبدونك

الأمسية تجلى فيها حضور الأمير سعود بن عبدالله، وواكب هذا الحضور تفاعل كبير في مواقع #التواصل_الاجتماعي وصل معها هاشتاغ نجاح أمسية الأمير سعود بن عبدالله إلى الترند، ويعتبر سعود بن عبدالله صاحب تجربة عريضة في القصيدة المحكية تستحق البحث والدراسة والوقوف عندها، فهو صاحب رؤية مختلفة من ناحية توظيف المفردة ذات الدلالات العميقة في إبراز الصورة بشكل مختلف في نصوصه.

بدوره، بعد الاحتفاء الكبير الذي وجده من الناس غرد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، لطف منكم الحضور لهذه الأمسية، وبإذن الله القادم من الأمسيات سوف يكون أجمل، شكراً هيئة الترفيه".

وفي تغريدة أخرى شكر الأمير سعود بن عبدالله رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب وأميرة الطويل، وكل من ساهم في نجاح الأمسية، وغرد بصورة لذوي الاحتياجات الخاصة من الحضور وقال: "تفضلتم على أخيكم بحضوركم".

يذكر أن ريع الأمسية بالكامل ذهب لصالح جمعية المودة الخيرية.