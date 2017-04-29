شاهد منظراً بديعاً.. أمطار بلا موعد تغسل الكعبة

هطلت اليوم السبت أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وضواحيها وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الأمطار تتساقط من على أستار #الكعبة في منظر بديع.

وتفاعل مغردون مع الأمطار عبر هاشتاغ #مكة_الآن ، حيث نشر البعض منهم صوراً وفيديوهات تظهر عظمة المنظر في الحرم المكي، وقدرة الطبيعة على تغيير الحال في لحظات، إذ ليس من المتوقع أن تهطل أمطار كهذه في هذا الوقت من العام في مكة المكرمة.

من جهتها، كانت #الهيئة_العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط #الرياح السطحية في مكة.

وقال بيان الأرصاد اليوم السبت: تستمر فرصة هطول #الأمطار_الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق #نجران، و #جازان، و #عسير، و #الباحة، و #مكة_المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها. كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى #حفر_الباطن و #القيصومة.