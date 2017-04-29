ضبط شابين قاما بتأسيس حساب بمواقع التواصل يدعو للتفحيط

تمكن #مرور_منطقة_القصيم من التوصل إلى متهمين سعوديين قاما بتأسيس حساب عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي يدعو للتجمعات الشبابية وممارسة #التفحيط .

وفي تفاصيل حصلت عليها " العربية" قامت شعبة مرور محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم بالاشتراك مع #شرطة_المحافظة بحملاتٍ أمنيةٍ مكثفة مساء أمس، أسفرت عن ضبط عددٍ من #المركبات المخالفة للسير، إضافة لضبط شابين قاما بتأسيس حسابٍ عبر شبكات التواصل الاجتماعي يدعو لممارسة التفحيط، وقد اتخذت بحقهما الإجراءات الأولية اللازمة وجرت إحالتهما لمركز الشرطة المختص، كما سيتم عرضهما على #الهيئة _المرورية المختصة لتطبيق النظام بحقهما .