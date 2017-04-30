السعودية تدين انفجار الكرادة في بغداد

أعرب مصدر مسؤول بوزارة #الخارجية عن إدانة #السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة، الذي وقع في حي #الكرادة بوسط العاصمة العراقية #بغداد ، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء، ومجدداً التأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود لأجل القضاء على الإرهاب والتطرف.

وهزَّ انفجار مساء الجمعة #حي_الكرادة وسط العاصمة العراقية #بغداد ، ونتج عنه مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 6 آخرين، وتبناه تنظيم "داعش".

والانفجار الناجم عن سيارة مفخخة استهدفت مرآبا للسيارات تابعاً لدائرة المرور أدى لمقتل 5 منهم ضابط برتبة مقدم و3 من الشرطة، وإصابة 6 آخرين، واحتراق أعداد كبيرة من السيارات التابعة للمرور وأخرى لمدنيين، بحسب وزارة #الداخلية_العراقية.