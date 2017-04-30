بلا استثناء.. هذا موعد إجازة منسوبي المدارس السعودية

شددت #وزارة_التعليم_السعودية على أن إجازة جميع #منسوبي_المدارس دون استثناء تبدأ بنهاية دوام الخميس 29 شعبان، وليس هناك أي إجازة قبل ذلك.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم #مبارك_العصمي أن الوزارة تؤكد ما ورد في تعميم الوزير بأن إجازة جميع منسوبي المدارس دون استثناء تبدأ في 29 شعبان وليس هناك إجازة قبل ذلك.

وكان وزير التعليم قد وجه بأن تبدأ إجازة الهيئتين التعليمي والإدارية هذا العام بنهاية دوام الخميس 29 شعبان، وذلك تنفيذا لأوامر #خادم_الحرمين_الشريفين بتقديم الاختبارات النهائية، بحيث تنتهي قبل حلول #شهر_رمضان، مراعاة لظروف الطلاب والطالبات.