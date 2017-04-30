توفير وقت القضاء!

حسب ما فهمت من المنشور في الصحف فإن المجلس الأعلى للقضاء قرر ألا تستأنف الدعاوى التي لا تزيد مبالغها على ٢٠ ألف ريال تحقيقا لسرعة الإنجاز!

وحقيقة لم أفهم كيف يمكن أن تتحقق سرعة الإنجاز وتوفير وقت المحاكم على حساب المتقاضين في استئناف الأحكام لمجرد أن مبالغها تقل عن ٢٠ ألف ريال ؟!

فهل الغاية تحقيق العدالة الكاملة أم توفير وقت المحاكم؟! وهل المشكلة من المتقاضين أم من عجز عدد القضاة وقصور إجراءات المحاكم التي تستغرق وقتا أطول من اللازم في الغالب لا ذنب للمتقاضين فيه !

أرجو أن يعيد المجلس الأعلى للقضاء النظر في قراره فالحق أحق أن يتبع، وإذا كان هناك وقت يحتاج التوفير فليبحثوا عنه عند الجهاز القضائي وليس المتقاضي!

*نقلاً عن "عكاظ"