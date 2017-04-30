جامعة الملك عبد العزيز تنفي توظيف أقارب المدير

أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي لـ"العربية.نت" بأن القائمة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي يشار فيها بتوظيف مدير الجامعة لعدد من أقاربه غير دقيقة، مشيراً إلى أنه بالرجوع إلى البيانات الأساسية للأسماء وتواريخ التعيين تبين أن تلك الأسماء المذكورة في القائمة تشتمل على مغالطات كثيرة، وبالنسبة للموظفين الذين هم على رأس العمل اتضح تعيينهم بالجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية وأن الأمر الملكي القاضي بتعيين #مدير_الجامعة صدر في شهر رمضان العام الماضي 1437هـ.

وأوضح المصدر أن #تعيين جميع #الموظفين والموظفات بالجامعة يتم وفقا للأنظمة المتبعة بهذا الشأن، وخلال فترة توسع #الجامعة في إنشاء فروع لها في محافظات منطقة #مكة المكرمة وفي محافظات منطقة #جازان ومنطقة #تبوك ومنطقة الحدود الشمالية تنفيذا للتوجيهات القاضية بنشر التعليم الجامعي في جميع مناطق المملكة، فقد تعاقدت الجامعة مع عدد من الموظفين و #الموظفات وذلك على ميزانية مواردها الذاتية الخاصة بالبرامج الدراسية مدفوعة التكاليف وذلك لتشغيل كليات المحافظات وكذلك لتشغيل هذه البرامج الدراسية، وكان من بينهم عدد من الموظفين والموظفات المذكورين في هذه القوائم ضمن حوالي 4000 موظف وموظفة من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح المصدر أن الجامعة أوقفت التوظيف على برنامج (التمويل الذاتي والتعاقد على البنود) منذ ما يقارب 5 سنوات وذلك بعد صدور الأمر بثبيت جميع موظفي العقود والبنود في كافة الجهات الحكومية عام 1432هـ .حيث تم تثبيت ما يقارب 4000 موظف وموظفة بالجامعة بموجب الأمر المشار إليه أعلاه.

وحث المتحدث الرسمي الجميع باستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف للشائعات مشدداً على أن عملية التوظيف تتم وفق إجراءات واضحة تتوافق مع آليات المسابقات والمفاضلة الوظيفية وتنظر لجميع المواطنين بدرجة واحدة، مشيراً إلى أن عدد موظفي الجامعة يزيد عن 15 ألف موظف وموظفة وأن أعدادا كبيرة منهم مشتركين في اللقب الأخير لمواطنين من عوائل وقبائل متعددة وهي مكونات المجتمع السعودي وهذا لا يعني المحاباة في التوظيف.

وتؤكد الجامعة باحتفاظها بحقها القانوني لكل من يتعمد الإساءة لها بدون وجه حق.

الجدير بالذكر أنه تم تداول هاشتاغات خلال اليومين الماضيين توضح قيام مدير جامعة الملك عبدالعزيز على حد قولهم بتوظيف أقاربه، إلا أن أغلب المغردين أنكروا ذلك وبينوا عدم صحة الأسماء وأثنوا على مدير جامعة الملك عبدالعزيز خلال مسيرته في الجامعة.