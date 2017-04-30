الملك سلمان يبحث مع ميركل العلاقات الثنائية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين #المملكة و #ألمانيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وحضر جلسة المباحثات الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضرها من الجانب الألماني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة ستيفان زايبرت، وسفير ألمانيا لدى المملكة ديتر فالتر هالر، ومستشار الشؤون السياسية الدكتور كريتسوف هويسغن، ومستشار الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور لارس هيندريك رولر، ونائب رئيس مكتب المستشارة الدكتور بيرنهارد كوتش.

وفي وقت سابق الأحد، استقبل #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام في #جدة، الأحد، مستشارة #ألمانيا ا#ميركل.

وكان في استقبال ميركل، الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لميركل، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للمستشارة الألمانية والوفد المرافق لها.