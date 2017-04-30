4 دول تشكل نصف معتمري الخارج.. تعرف عليها!

احتل معتمرو #باكستان المركز الأول من بين 4 جنسيات شكلت النسبة الأعلى في عدد #المعتمرين الذين زاروا #المدينة_المنورة خلال موسم العمرة الجاري.

ووصل نسبة المعتمرين الباكستانيين إلى 23.53%، يلي ذلك معتمرو #إندونيسيا بنسبة 15.23%، ثم معتمرو #الهند بنسبة 9.35%، وأخيرا معتمرو مصر بنسبة 7.92%.

وبحسب تقرير صادر عن فرع وزارة #الحج بمنطقة المدينة المنورة أمس، فإن إجمالي المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر المنافذ حتى أمس 5,034,814 معتمرا، وذلك منذ بداية موسم العمرة عبر منافذ المملكة المختلفة، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين عبر المنافذ الجوية 4,253,174 معتمرا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 460,742، والقادمين عبر المنافذ البحرية 320,898 معتمرا.

وبين وكيل وزارة الحج للزيارة محمد البيجاوي أن فرع الوزارة بالمنطقة قام بعدد من الجولات الميدانية التي نفذها الفرع منذ بداية الموسم للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للزوار، سواء فيما يتعلق بنوعية الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات المتعهدة، وكذلك مستوى الإسكان والنقل.