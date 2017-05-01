الملك سلمان يبحث مع أمير قطر العلاقات بين البلدين بجدة

استقبل #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، اليوم الاثنين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني #أمير_قطر.



ورحب خادم الحرمين الشريفين، بأمير دولة قطر، فيما أبدى أمير قطر سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات "الأخوية الوثيقة" بين البلدين والشعبين.



وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لأمير دولة قطر والوفد المرافق له.