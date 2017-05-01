تعرف على أخطر 9 إرهابيين في القطيف والدمام

جددت #وزارة_الداخلية إعلانها عن #الإرهابيين التسعة المطلوبين في قضايا أمنية ومنها استهداف #مواطنين و #مقيمين ورجال أمن، و #تخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة في #القطيف و #الدمام .

ويعد كل من "محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد"، المعلن عنهم ضمن قائمة التسعة إرهابيين، من أخطر المطلوبين والمتورطين بأكثر من قضية إرهابية منها اختطاف الشيخ الجيراني وعمليات سرقة ونهب، وأيضا استهداف دورية أمنية في الشرقية في حي الخضرية بالدمام، وأخرى في بلدة المجيدية التي راح ضحيتها رجل أمن وأصيب زميله، كذلك قام آل عمار وميثم، باستهداف دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف، وتورط آل عمار بإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى حكومي بالقطيف.

ويشاركهم المطلوب الأمني جعفر بن حسن مكي المبيريك - سعودي الجنسية، لتورطه بقضايا إرهابية منها الاعتداء على رجال الأمن وتفجير المنشآت الحكومية. وذكرت مصادر أن المطلوب البحريني "حسن محمود علي عبدالله"، الذي أعلن عنه ضمن خلية القطيف والدمام، هو شقيق لمطلوبين سابقين تم القبض على أحدهما بينما قتل الآخر.

وأضافت المصادر أن خال المطلوبين الثلاثة هو سلمان علي الفرج المطلوب ضمن قائمة الـ23.

من جهة أخرى قال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، إن المطلوب حسن وُلد في سوريا من أب بحريني وأم سعودية، ويحمل جنسية والده، ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، ويشارك باستمرار في أعمال الشغب في القطيف، كما تم سابقا إبعاد والده من السعودية وإدراجه على قوائم المنع.

وتعد هذه القائمة الثانية التي تعلنها وزارة الداخلية السعودية لمطلوبين أمنيين في الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف؛ إذ أعلنت الوزارة قائمة مطلوبين أمنيين في فبراير (شباط) عام 2012، ضمت حينها 23 مطلوباً أمنياً؛ أسقطت الأجهزة الأمنية 17 مطلوباً منهم، فيما لا تزال تلاحق 6 من المدرجين في القائمة.

تقاطع بين القديم والجديد

وتتقاطع القائمة الجديدة مع القائمة القديمة عند "ماجد الفرج"، المدرج على القائمة الجديدة، وشقيق محمد علي عبد الرحيم الفرج الذي أدرج على قائمة الـ23 وقتل في تبادل لإطلاق النار في العوامية بينه وبين شخص آخر مطلوب أمنياً في يوليو/تموز من عام 2015.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مليون ريال مكافأة لمن يدلي بأي معلومات عن إرهابي مطلوب، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، تورطت الخلية الإرهابية المطلوبة بعدد من القضايا التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.

وحذرت وزارة الداخلية كل من يتعامل معهم "‏بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين اُستغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية".

ودعت الداخلية في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم "990" أو أقرب جهة أمنية علماً أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

ونشرت وزارة الداخلية أسماء الإرهابيين، وهم كل من:

1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك - سعودي الجنسية (1065041715) .

2 ـ فاضل عبدالله محمد آل حمادة - سعودي الجنسية (1075107712) .

3 ـ علي بلال سعود آل حمد - سعودي الجنسية (1086259171) .

4 ـ محمد بن حسين علي آل عمار - سعودي الجنسية (1028775482) .

5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي - سعودي الجنسية (1055836306) .

6 ـ مفيد حمزة بن علي العلوان - سعودي الجنسية (1065133108) .

7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج - سعودي الجنسية (1024360263) .

8 ـ حسن محمود علي عبدالله - بحريني الجنسية (2214679249) .

9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار - سعودي الجنسية (1046319834) .