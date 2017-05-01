شاهد.. ماذا قصدت هذه الشابة السعودية بـ "كيراموس"؟

بهدف تأسيس نواة لصناعة محلية لفنون الطين، وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي بأهمية الخزف كفن يجسد الحضارات الإنسانية، أسست السعودية مروج الشاطري، أول مركز لفنون الخزف السعودي اليدوي، وأطلقت عليه اسم "كيراموس" الذي تنوع مهام المركز ما بين إنتاج #الخزف بكافة أنواعه كصناعة #سعودية، فضلاً عن تدريب #الهواة و #المحترفين على فنون ومجالات صناعته المختلفة.

قالت مروج لـ "العربية.نت" إنها اتجهت للخزف تحديداً، لأن الخزف يحمل طابعا مختلفا عن الفنون الأخرى، حيث إنه يضم كل #الفنون_التشكيلية كالرسم والنحت والحفر والخطوط.

وأضافت أن الخزف يعد من الفنون غير المتطورة في #السعودية، وهو الأمر الذي دفعها لتأسيس "كيراموس" المشتق اسمه من اللفظ اليوناني للخزف، حيث يعتبر المركز الأول من نوعه في السعودية في هذا المجال.

حصلت مروج على بكالوريوس في الفنون الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وبعد تخرجها عمدت على تطوير نفسها من خلال دورات ودراسات أكاديمية على يد خبراء ومتخصصين، حتى أصبحت أحد أبرز الفنانات السعوديات في هذا المجال كمدربة وكمنتجه للعمل، كما فرضت حضورها من خلال مشاركاتها في العديد من المعارض والفعاليات المحلية والإقليمية.

وأوضحت مروج أن هناك ثقافة سائدة في السعودية بأن الخزف عبارة عن حرفة قديمة، لذلك تسعى مروج عبر "كيراموس"، إلى الربط بين الحرفة والفن، وإخراجه من المفهوم التقليدي إلى مفهوم عصري، مشيرة إلى أن غالبية الدول تصنع تذكارات خزفية تمثلها، لذلك نحن نسعى لمواكبة رؤية 2030 وتأسيس نواة لصناعة محلية لتذكارات خزفية تمثل السعودية، وتبرز حضارتها ومعالمها الإسلامية والسياحية.