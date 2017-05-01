قصة شاب ضحى بحياته لإنقاذ عائلة سعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #السعودية هاشتاغ بعنوان #شاب_يضحي_بحياته_لإنقاذ_عائلة، حيث قام ‫أحمد السبيعي وأحمد الشهري بعمل بطولي في التضحية بحياتهما، من أجل إنقاذ حياة عائلة تلتهم سيارتهم النار وفارق أحدهما الحياة متأثراً بجروحه، فيما أصيب الآخر بحروق متفرقة في جسمه وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإكمال علاجه.

وفي التفاصيل، أثناء سفر كل من السبيعي والشهري (كل واحد منهما بمفرده) على #طريق_الرين شاهدا سيارة من نوع جيمس تحترق بعد انقلابها وبها عائلة بجانب الطريق، فسمعا صراخ واستغاثة الأسرة المكونة من 6 أشخاص، فقررا السبيعي والشهري إنقاذ الأسرة ونجحا في ذلك.

أحمد السبيعي فارق الحياة متأثراً بالحروق، بينما الشهري تم نقله بطائرة إسعاف إلى أحد المستشفيات في #جدة وحالته مستقرة، ولكنه يعاني من حروق وإصابات متفرقة في جسده.