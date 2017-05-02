أكثر من 1000 جزيرة في السعودية.. ماذا تعرف عنها؟

هل تعلم أن #السعودية تمتلك 1285 #جزيرة متفرقة في #البحر_الأحمر و #الخليج_العربي؟ وأن 89% منها تتمركز في البحر الأحمر وخليج العقبة بعدد 1150 جزيرة، بينما تقع 135 جزيرة في الخليج العربي بنسبة تصل 11% من إجمالي الجزر في السعودية؟

وتمتاز هذه الجزر بعناصر جذب سياحي لما تتمتع به طبيعة أرضها وتضاريسها المختلفة بين الخليج العربي والبحر الأحمر، فضلاً عن تعدد جيولوجية الجزر ما بين مرجانية ورملية وبركانية. وتمتلك تلك الجزر #شواطئ مختلفة بين الرمال الناعمة والمرتفعات الجبلية.

أكبر الجزر السعودية

يعد أرخبيل جزر فرسان من أكبر الجزر، حيث يبلغ عدد الجزر فيه أكثر من 200 جزيرة منها ما هو مأهول بالسكان، وآخر مخصص لرحلات الغوص. كما تعتبر جزيرة فرسان الأكبر، حيث تبلغ مساحتها 380 كم2 بينما تأتي جزيرة "سجيد"، ثانياً من حيث المساحة بـ150 كم2، فيما تعد جزيرة "أبو علي" أكبر الجزر السعودية في الخليج العربي بمساحة تبلغ 59 كم2 تليها جزيرة الباطنة 33 كم2، ثم جزيرة "تاروت" بـ20 كلم2.

وتضم جزيرة فرسان تنوعاً بيئياً وحياة فطرية وبحرية لا تجدها إلا في جزر قليلة في العالم، حيث تتواجد أنواع مختلفة من الطيور. كما تتنوع فيها الحياة المرجانية، ويكثر فيها مادة العنبر الخام. هي مصدر دخل لكثير من سكان جزيرة فرسان التي تمتاز أيضاً بغناها بغابات أشجار المانغروف الساحلية. كذلك تحتوي مياه فرسان على مجموعة من الشعب المرجانية النادرة، علاوةً على تجمعات الطحالب وأنواع أخرى من الحشائش البحرية المتعددة المنتشرة فيها.

وتعشش السلاحف والطيور البحرية على شواطئ الجزيرة في مجموعات كبيرة في أوقات محددة من السنة.

ومن بين جزر فرسان، جزيرة "امنة وكدمبل وجزيرة قماح ودمسك وزفاف ودوشك والسقيد وكيرة".

ومن بين جزر البحر الأحمر جزيرتا "صنافير وتيران" الواقعتان بالقرب من خليج العقبة.

ماذا عن جزر الخليج العربي؟

تقع في الخليج العربي 150 جزيرة من بينها جزيرة "أبو علي"، أكبر الجزر السعودية في الخليج العربي، وتقع شمال الجبيل كما يحوي الخليج العربي أشهر الجزر السعودية، والتي من بينها "الباطنة والقرمة وجنة والمسلمية والجريد والضغينة وكران وحرقوص". تعد "حرقوص" من أهم الجزر السعودية التي تحتوي على أنواع كبيرة من الطيور والسلاحف في الخليج العربي.

كذلك تعد جزيرة "العربية" أبعد الجزر السعودية عن الساحل في الخليج العربي، حيث تبعد 50 ميلاً بحرياً عن السواحل السعودية، فيما تقع أهم ثلاث جزر سعودية في جنوب الخليج العربي قرب مدخل خور العديد شمال رأس أبو قميص والتي من أهمها الحويصات وهذبة وصياد.