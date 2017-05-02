الثوابت وأسئلة الترفيه

احتلت هيئة الترفيه الصدارة في مواقع التواصل سلبا أو إيجابا. وهذا هو الحال الطبيعي في المجتمع الإنساني. فهنا من يتفق وهناك من يختلف ولكن يظل الأمر ضمن قاعدة "لا يصح إلا الصحيح". فهناك من يتخوف من ممارسات ترفيهية معينة قد تقود إلى تصادم مع الثوابت! وهناك من يعرف سلفا أن ثوابت العقيدة لدى المسلمين لم ولن تتأثر بكل ممارسات الترفيه حتى الصادمة منها للعادات والتقاليد. وبالتالي نجد أن المجتمع الحي يمر بمثل هذا الجدل المجتمعي الذي يجب أن تحترم فيه المواقف والأشخاص.

ولذا عندما تخرج بعض التصريحات عن سياقاتها يجب أن يتوقف المشارك في مواقع التواصل عندها قبل الانسياق وراء موقف انطباعي لا يستند إلى واقع. وهذا ما حصل مع معالي رئيس هيئة الترفيه عندما أخرج تصريحه عن سياق منطقي، فمن يعود إلى التصريح يجد أن الترفيه الذي يتحدث عنه هو صناعة تنطلق تدريجيا في نسيج المجتمع ويتم الفوز بها بالمنطق والحجة التي لا تتصادم مع ثوابت المجتمع، ولكن متغيراته لا بد أن نتوقع أنها تتغير مع الزمن مثلما هو حاصل مع نوع ملابسنا الرجالية بين جيل المرودن إلى جيل قمصان الأندية الرياضية في المسجد. ويقود مثل هذا التصادم إلى الكثير من سوء الفهم. فلا هيئة الترفيه أوضحت بشكل دقيق ماهية التصريح ولا هي قامت استباقيا باستفتاء الأنشطة. ولذا جاء تصحيح رئيس الهيئة ليسد ذلك الفراغ الاتصالي، ولأنه فراغ اتصالي فالكل يشرح لنا ما قال رئيس هيئة الترفيه أو ما سيطرح من برامج.

هذا النوع من الفراغ الاتصالي يكشف حجم الفجوة بين الإعلام وبقية المؤسسات المجتمعية، وخلق ساحات صغيرة تصدر الأصوات ولكنها لا تنتج الفكر. ويمكن لمركز الحوار الوطني أن يسد بعض الفراغ. فمثل هذا الجدل والنقاش لا بد أن يحتل مكانا على جدول أعمال المركز إلى أن تنكشف للجميع بواطن ودوافع من يرمي بثقله لتصادم اجتماعي.

عموما؛ الترفيه المنضبط سمة للمجتمعات الإنسانية، وهناك مجتمعات أكثر تحفظا من غيرها مثل مجتمعنا وعلينا احترام خياراته وتقديم البدائل المناسبة له. وقد عملت مع بعض طلاب الدراسات العليا على مشروع لدراسة الترفيه في مجتمع محافظ آمل أن يرى النور قريبا ويجيب عن أسئلة البدائل لا التصادم.

* نقلا عن "الرياض"