السعودية: القبض على 1628 متهما في جرائم مخدرات بـ6 أشهر

صرح المتحدث الأمني بوزارة #الداخلية_السعودية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج #المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 1438هـ من القبض على 1628 متهماً، منهم 589 سعودياً، بالإضافة إلى 1039 متهماً من 41 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبيّن أن رجال الأمن قد واجهوا خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من #المهربين و #المروجين في عدد من #العمليات_الأمنية نتج عنها إصابة 16 رجل أمن، ومقتل 5 وإصابة 14 من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية و #أسلحة وأموال نقدية ما يلي:

أولاً: 21 مليوناً و429 ألفاً و859 قرص إمفيتامين (كبتاغون).

ثانياً: 19 طناً، و612 كيلوغراماً من الحشيش المخدر.

ثالثـاً: 12 كيلو و932 غراما، من #الهيروين الخام.

رابعـــاً: 218 كيلو و948 غراماً من #الكوكايين المخدر.

خامســاً: 22 كيلو و938 غراماً من الشبو المخدر.

سادسـاً: مليون 427 ألفاً و189 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

سابعـاً: 5 آلاف 468 سلاحاً متنوعاً، و14 ألفاً و100 طلقة حية متنوعة.

ثامناً: مبالغ نقدية بلغ إجماليها 43 مليونا 822 ألفاً و684 ريالا.

وأكد المتحدث الأمني بأن رجال الأمن يواصلون مهامهم لإحباط #محاولات_تهريب المخدرات إلى المملكة، وترويجها فيها، وتعقب العناصر المتورطة في ذلك للقبض عليهم والإطاحة بشبكاتهم الإجرامية، والتنسيق والتعاون مع #الجمارك_السعودية والجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة لاستباق المخططات الرامية لاستهداف #المملكة بالمخدرات.