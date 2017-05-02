السعودية: الخارجية لا تتصل بأحد لتحصيل أي رسوم

أكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية السفير #أسامة_بن_أحمد _نقلي أن الوزارة لا تقوم بالاتصال بأي شخص من أجل تحصيل رسوم أو مبالغ مالية مقابل التصديق على أي مستندات.

جاء تصريح النقلي تعليقاً على تلقي بعض المواطنين والمقيمين اتصالات من رقم #وزارة_الخارجية الرئيس بطلب مبالغ مالية لقاء تصديق بعض الأوراق الرسمية والشهادات، بأن الوزارة لا علاقة لها بتلك الاتصالات المزعومة، لافتاً إلى أن موظفي الوزارة لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات.

كما شدد السفير نقلي على أن #الوزارة ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.