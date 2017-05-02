بالصور.. الرياض وحائل وعسير تشيع شهداء الطائرة العمودية

شيّع أمس الاثنين في عدد من مناطق #المملكة ، أربعة من شهداء الواجب الذين استشهدوا إثر سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة أثناء تأدية مهامها العملياتية في #محافظة_مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في #اليمن.

ففي حائل، تقدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة #حائل ، جموع المصلين في #جامع_الملك فهد بحائل، للصلاة على شهيد الواجب العريف #مهل_بن_سالم_الداموك_الرشيدي ، وقدم العزاء لوالد وأشقاء وأقارب الشهيد، مؤكدا وقوف القيادة مع ذوي شهيد الواجب.

وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم لأمير منطقة #حائل على تعازيه ومواساته، ما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، سائلين الله أن يُبقي هذا الوطن شامخاً وآمناً، وأن يتقبل الله شهداء الوطن ويسكنهم أعلى درجات الجنة.

وأدى نائب وزير الحرس الوطني #عبدالمحسن_بن_عبدالعزيز_التويجري بعد صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض، صلاة الميت على شهيدي الواجب المقدم طيار ركن فيصل بن سعود السبيعي من طيران القوات البرية، والنقيب طيار #تركي_بن_إبراهيم_الهويريني من طيران الحرس الوطني.

وقدم تعازيه إلى أسرتي الشهيدين وذويهما، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيدين عن شكرهم على المواساة، مؤكدين أن استشهادهما هو مصدر فخر واعتزاز لهم.

فيما شيّعت جموع المصلين عقب صلاة الظهر بالجامع الكبير بظهران الجنوب، جثمان الشهيد العريف معيض محمد القحطاني، وتقدم المصلين #محافظ_ظهران_الجنوب #محمد_بن_فلاح_القرقاح، ومديرو الإدارات الحكومية وجموع كبيرة من أهالي ظهران الجنوب.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.