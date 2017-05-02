انطلاق تمرين "الاتحاد البحري - 17" في الجبيل

انطلقت، الثلاثاء، #المناورات_البحرية لتمرين "الاتحاد البحري -17"، المقامة حالياً بالأسطول الشرقي في الجبيل.

وشارك بالتمرين كل من القوات البحرية الملكية #السعودية وقوات حرس الحدود ممثلة بالقطاع الشرقي والقوات البحرية الأميركية ممثلة بالأسطول الخامس.

ويشتمل التمرين، الذي يجري في #الخليج_العربي ، على التشكيلات البحرية القتالية، والاشتباك مع القوات المعادية وحماية المنصات البحرية والرصد والمراقبة البحرية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد قائد القوات البحرية، الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، أن مثل هذه التمارين تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أوضح أن تمرين "الاتحاد البحري- 17" له أهمية عالية بالنسبة للقوات البحرية، حيث يهدف إلى تبادل #الخبرات_العسكرية واكتساب المهارات القتالية مع القوات المشاركة وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من دور فاعل في رفع مستوى #الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية.

وبيّن أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الصديقة.