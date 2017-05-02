لماذا أوقفت البدلات بالسعودية وما الذي أعادها؟

أوضح ولي ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، أن قرار إيقاف البدلات كان مؤقتاً منذ البداية، على أن تتم مراجعته.

وأضاف، في المقابلة التي بثتها قناة #العربية مساء الثلاثاء، أن القرار كان مؤقتاً ويراجع بشكل دوري وتمت مراجعته بعد تحسن #الإيرادات_النفطية.

وقال: "عندما صار سعر البرميل 47 دولاراً لا نقدر أن نأخذ مخاطرة. الفرق بين هذه الفترة والفترات الماضية ليست طويلة. وهي تأخذ سنوات في دول أخرى".

وفي رد على سؤال: هل كان حجم البدلات مؤثراً؟ أكد #الأمير_محمد_بن_سلمان أنه يجب أن "تأخذ كل الإجراءات ثم ترجع إلى الوضع المناسب"، نافياً ما نشر في الصحف الغربية حول أن إعادة البدلات كان بضغط شعبي، وقال "ليس صحيحاً ما تنشره الصحف الغربية بأن إعادة #البدلات تحت ضغط شعبي".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان - إجابةً عن سؤال فيما إذا انخفض سعر برميل #النفط إلى 30 دولاراً – قائلاً "سنرجع لنفس التقشف، وما نعمل عليه اليوم سوف يجعلنا أقوى على تلقي الصدمات، من دون إجراءات فيها ربط حزام".