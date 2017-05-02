محمد بن سلمان: رسوم الحج لن تؤثر في الإقبال على المناسك

أكد #ولي_ولي_العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان أن فرض رسوم على الحج والعمرة لن يؤثر في الإقبال على المناسك، موضحاً أن رسوم تأشيرات الحج والعمرة لا تتجاوز 50 ريالاً سعودياً.

وحول برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أشار إلى أن الهدف هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من #المسلمين لأداء فريضة #الحج و #العمرة وعكس الصورة المشرفة للسعودية في خدمة الحرمين.

وأولى #مجلس_الشؤون_الاقتصادية_والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اهتماماً بالغاً بالحجاج والمعتمرين، لمنحهم كل التسهيلات وتقديم أفضل الخدمات لهم لتأدية مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة.

وقد حددت النشرة التفصيلية لبرامج #رؤية_2030 ثلاثة أهداف رئيسية لبرنامج "خدمة #ضيوف_الرحمن"، والذي أعلن ضمن 10 برامج أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية 2030.

وركز الهدف الأول المباشر للبرنامج على تيسير استضافة المزيد من #المعتمرين وتسهيل الوصول إلى #الحرمين، فيما خصص الهدف الثاني لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وأشير في الهدف الثالث إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

وحددت للبرنامج 8 أهداف غير مباشرة، تشترك في البرامج الأخرى، ومنها تحسين المشهد الحضاري في المدن #السعودية، وتطوير قطاع السياحة، والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.

هذا، وتستهدف برامج وزارة الحج والعمرة في هذه المبادرة منطلقات برنامج التحول الوطني 2020 في تطوير خدمة الحاج والمعتمر والتوعية بكيفية التعامل مع أدوات التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها "تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لخدمات الحج والعمرة، والتعامل مع الخرائط الرقمية، والتعرف على المواقع الإلكترونية للجهات ذات العلاقة بالحج والعمرة وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الموجودة بها".

كما تشمل مبادرة وزارة الحج والعمرة برامج استقبال وتوديع #الحجاج والمعتمرين في منافذ #مكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وميناء جدة الإسلامي خلال أوقات متفرقة من مواعيد الوصول والمغادرة لضيوف الرحمن.