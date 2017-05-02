هذه حقيقة خصخصة المستشفيات في السعودية

كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان حقيقة خصخصة القطاع الصحي في #السعودية.

وقال محمد بن سلمان، خلال مقابلة نقلتها #العربية، الثلاثاء، إن "الدول الناجحة عالمياً تجد فيها القطاع الصحي مخصصاً، حيث كل المستشفيات مملوكة إما لقطاع قطاع خاص أو لقطاع غير ربحي".

وأضاف الأمير محمد أن الحكومة "ملتزمة بأن تضمن علاجاً مجانياً.. نتكفل ببوليصة #التأمين، والمواطن يختار المستشفى وهذا سيخلق تنافسية لدى المستشفيات لجلب المواطن، وسيجعل الفساد أقل بكثير ويحسن الأداء الصحي".

واعتبر أن ذلك سوف يخفف حملاً كبيراً عن الإدارة في قطاع #الصحة، مشيراً إلى أن "المشروع معقد جداً.. ربما خلال السنة"، كاشفاً أن هناك قطاعات أخرى أيضاً ستشملها الخصخصة، مثل الخدمات البلدية والنقل والطيران والموانئ الرئيسية.