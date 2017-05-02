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60 مليون هجوم إلكتروني على السعودية خلال عام

المصدر: الدمام - إبراهيم الحسين
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كشف مدير المركز الوطني لتقنية #أمن_المعلومات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور باسل العمير عن 60 مليون #هجوم_إلكتروني تعرضت له #السعودية، خلال عام 2015، أي بمعدل 164 ألف هجوم إلكتروني يومياً.

الدكتور باسل العمير الدكتور باسل العمير

وأوضح العمير خلال لقائه في مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات أن هناك 120 دولة حول العالم تخطط لاستخدام #الإنترنت لشن #هجمات إلكترونية، وأن الهاكرز يغيرون استراتيجياتهم يومياً: "علينا أن نسبقهم بخطوة دائما للحماية".

وأكد أن الهجمات الإلكترونية تزداد تعقيداً سنوياً ويزداد عدد الهجمات الناجحة سنوياً بنسبة 18% وتزداد الخسائر بنسبة 26% أي بمعدل 445 ملياراً.

من جهته، أوضح المهندس أفنان شودري خبير #الأنظمة_المعلوماتية أنه درج نظام تسخير المعلومات إلكترونياً في الأسواق العالمية والمحلية سابقاً، وبعض القطاعات الخاصة والحكومية التي ساهمت بشكل كبير في توفير التطور المعلوماتي، متغافلين عن تطوير #أنظمة_الحماية التي تحمي المستخدم.

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