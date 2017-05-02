60 مليون هجوم إلكتروني على السعودية خلال عام

كشف مدير المركز الوطني لتقنية #أمن_المعلومات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور باسل العمير عن 60 مليون #هجوم_إلكتروني تعرضت له #السعودية، خلال عام 2015، أي بمعدل 164 ألف هجوم إلكتروني يومياً.

وأوضح العمير خلال لقائه في مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات أن هناك 120 دولة حول العالم تخطط لاستخدام #الإنترنت لشن #هجمات إلكترونية، وأن الهاكرز يغيرون استراتيجياتهم يومياً: "علينا أن نسبقهم بخطوة دائما للحماية".

وأكد أن الهجمات الإلكترونية تزداد تعقيداً سنوياً ويزداد عدد الهجمات الناجحة سنوياً بنسبة 18% وتزداد الخسائر بنسبة 26% أي بمعدل 445 ملياراً.

من جهته، أوضح المهندس أفنان شودري خبير #الأنظمة_المعلوماتية أنه درج نظام تسخير المعلومات إلكترونياً في الأسواق العالمية والمحلية سابقاً، وبعض القطاعات الخاصة والحكومية التي ساهمت بشكل كبير في توفير التطور المعلوماتي، متغافلين عن تطوير #أنظمة_الحماية التي تحمي المستخدم.