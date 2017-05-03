هكذا تفاعل السعوديون مع #لقاء_محمد_بن_سلمان

منذ أعلن يوم الاثنين عن اللقاء المرتقب مع #ولي_ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات التفاؤل والإيجابية التي جاءت في محلها بين #السعوديين الذين تناقلوا حديث الأمير محمد بن سلمان بعد المقابلة، مشيدين بما جاء في مضامينها.

وأكد آلاف المغردين ممن تفاعلوا مع هاشتاغ #لقاء_محمد_بن_سلمان أن إجابات الأمير محمد بن سلمان أتت بالأجوبة عن الأسئلة التي كانت تدور في خلد كل #سعودي ومقيم يعيش على أرض #السعودية.

في حين وصف مغردون آخرون اللقاء بالطموح والثري بمحاور العمل المقبل للسعودية، وقد وضع كثيرا من النقاط على الحروف، وقدم فكرا اقتصاديا مختلفا، ورؤية ثاقبة حول اقتصاد قوي ينهض بالمملكة، وثقة سياسية راسخة، وقيادة تقود التنمية ضمن استراتيجية مرسومة وواضحة الأهداف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من التصريحات التي ذكرها الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة، ومنها "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا كان"، "والسعي التام لدعم استراتيجية الاستثمار الصناعي"، كما تناقلوا تصريحاته حول مشاكل الإسكان والبطالة، وعلاقة المملكة مع جاراتها من الدول الخليجية والعربية، وتعريجه على حرب #اليمن، وعلاقة السعودية وسياستها تجاه #إيران.