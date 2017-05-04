خادم الحرمين يبحث تعزيز التعاون مع مديرة "اليونسكو"

استقبل #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم الخميس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " #اليونسكو" #إيرينا_بوكوفا.

وتم خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة واليونسكو في مجالات #التربية و #العلوم و #الثقافة، واستعراض نشاطات المنظمة المختلفة ومن بينها الحفاظ على التراث العالمي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نوهت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو بدور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وكذلك دعم أعمال اليونسكو وبرامجها التعليمية والثقافية.