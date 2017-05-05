بالفيديو.. القوات السعودية تصد هجوما حوثياً قبالة نجران

تمكنت القوات #السعودية في منطقة #نجران عصر الجمعة، من صد هجوم للميليشيات #الحوثية وحرس #المخلوع_صالح قبالة نجران.

وأفاد مراسل "العربية" أن فرقة راجلة من القوات السعودية تمكنت من صد الهجوم، بعد محاولة #الميليشيات تخطي الحرم الحدودي السعودي للاستيلاء على أحد الرقابات العسكرية السعودية المهمة والمطلة على #الحدود_اليمنية.

ونجحت الفرقة الراجلة السعودية رغم صعوبة التضاريس من صد الهجوم عبر الأسلحة المباشرة وبعض القذائف التي أطلقتها، ما شتت تحركات الميليشيات الحوثية ودفعهم إلى الانسحاب كاملاً، خاصة بعد إصابة قائدهم وبعض عناصرهم.