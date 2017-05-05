لاعب كرة سعودي عاش عاشقاً لنادي النصر .. وانتهى مشرداً

عاش يتيماً وجعل من سيارته فراشا ومأوى، وللذكريات في حياته قصصاً يحكيها بألم وحسرة، هو "مصلح الغامدي" الذي يقول إنه وجيله ممن أسس #نادي_النصر بالعاصمة #الرياض، وكان رئيس النادي حينها حسين الجبعاء.

تحدث بحرقة عن حاله اليوم، قائلاً: "نادي النصر أحنا اللي أسسناه، ما كان فيه فلوس ذاك الحين، كنا من صلاة الظهر وإحنا في وسط الملعب، الناس تتغدى واحنا ندور الكرة نبي نلعب، وكان جيلنا ناصر الجوهر، وسعد الجوهر، وسعود ابو حيدر".

الغامدي قال في برنامج "معالي المواطن" الذي يبث على MBC: "هذه حال الدنيا".

وأضاف: "توفي أهلي وأنا صغير، أمي توفيت قدامي طلعت من الباب وما أدري وين أنا رايح، ما عاد باقي من أهلي أحد، بقيت أنا براسي، لا مال، لا تلد ولا نخل ولا أبدان ولا أرض".

غادر مصلح مع أحد أقاربه إلى بيشة وعمل سائقاً مع العديد من وجهاء المدينة، وعمل في جميع المهن من مزارع، إلى راعي إبل، حتى أصبحت الحياة ثقيلة عليه، فاستسلم لكبر السن وظل حبيساً في سيارته التي أصبحت توأما له، لا يغادرها إلا لذهابه للبوفية حتى يأكل ثم يعود لها.

وعن مسكنه الحالي، قال إن جمعية خيرية قامت باستئجار شقة له بعد أن وجدته يسكن داخل سيارته.

وختم متحدثاً عن تجربته، قائلاً: "كم عدو في وجود المال صادقني.. وكم صديق في فقد المال عاداني".