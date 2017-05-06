صورة إيفانكا السعودية.. ولماذا اختار والدها هذا الاسم؟

قاد إعجاب المواطن السعودي، سالم العنزي، بابنة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، لتسمية مولودته الجديدة "إيفانكا".

وفي وثيقة جرى تداولها على نطاق كبير، الجمعة، تظهر تسجيل اسم المولودة باسم "إيفانكا" في مستشفى النساء والولادة بمدينة #عرعر.

وظاهرة إطلاق أسماء مشاهير على المواليد منتشرة في السعودية.

وقال والد #إيفانكا_السعودية إن سبب التسمية هو أنه كان يتحدث مع مجموعة من الأصدقاء عن #العلاقات_السعودية_الأميركية وتحسنها في عهد الرئيس ترمب، وصارت أفضل من ذي قبل في عهد #أوباما. ما دفعه لاختيار اسم إيفانكا لمولودته.

وأضاف أنه واجهته مشاكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض للإساءات، لكنه قال سأسامحهم ولن أقاضيهم.

وتابع "عند تسجيل الاسم رسمياً إيفانكا، استغرب الموظف في الاستقبال من الاسم، بعدها اتجهت إلى الأحوال المدنية وقمت بتعبئة نموذج وعند تسليمه للموظف في الأحوال المدنية، قال الموظف لي إن الاسم ممنوع، وتم إرسالي إلى رئيس القسم وأفادني بأن الاسم ممنوع، وتم منعي منه، وأكد لي رئيس القسم أنه سوف يتم إرسال الأوراق إلى وكالة #وزارة_الداخلية بالرياض، مرجحاً أنه سوف يمنع الاسم".

وقال إنه اضطر لتغيير الاسم إلى "لمى" وأفاد أن اسم إيفانكا هو التقدم والتطور.

واختتم حديثه لـ"العربية.نت" بقوله "الله يسامح ويهدي شباب المجتمع ومشايخهم، لأن بعضهم قال لي إني ليبرالي والآخر كفرني والموضوع كله اسم "فقط".. وأين هم على أغلب الأسماء التركية التي انتشرت في المجتمع، مثل لميس وغيره من الأسماء.. وإني مسلم محافظ على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".