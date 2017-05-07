أبو إيفانكا السعودية: لهذا السبب اخترت لابنتي هذا الاسم

السعودي #سالم_العنزي، الذي أصبح نجماً على #مواقع_التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعدما قرر تسمية مولودته #إيفانكا_العنزي، قال إنه لا يعرف شكل #إيفانكا_ترمب الأصلية، كما أن زوجته لم تغر بسبب اختياره للاسم.

وفي حديث لشاشة "العربية"، عبر برنامج "صباح العربية"، قال العنزي إنه كان جالساً مع أصدقائه حين تطرق الحديث عن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، فإذا بواحد من الشباب في المجلس يقترح عليه تسمية ابنته باسم "إيفانكا"، مشيراً إلى أنه لم يكن يعرف شكلها.

وأشار أن أحد أصدقائه تحداه في أن يسمي ابنته بذلك الاسم، وسوف يعطيه مبلغاً من المال، وقد أوفى ذلك الصديق بوعده، بحسب سالم، وأعطاه المبلغ، الذي أودعه بدوره باسم ابنته.

إلا أن سالم قال إن الدوائر السعودية رفضت الاسم، بحكم أنه اسم أجنبي، فاستبدله باسم "لمى"، مؤكداً أنه لا يصح إلا احترام القانون في #السعودية.