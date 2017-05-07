سعودي يتابعه مليون على إنستغرام.. من هو؟

عُرف بمقطع "يا رمة ليه ما صليت الجمعة"، شارك بالعديد من #البرامج، ومثل بمسلسل "شباب البومب"، تجاوز المليون متابع #على إنستغرام.

هو #عبد_العزيز_جميل" الذي كشف لـ "العربية.نت" أنه "سعودي واسمه عبدالعزيز، وعمره 23 عاماً طالب بجامعة أم القرى تخصص إعلام.

يعرف نفسه بأنه "أعزب، ولله الحمد!". كان قد تخصص في مجال الهندسة، لكنه لم يكمل والسبب: "عنوة الشهرة من سفر إلى آخر فقمت بالتحويل إلى إعلام، إرضاء #المتابعين".

أكد أن مقطع المقابر كان بداية الشهرة والعراب الحقيقي له، حيث استوحى فكرة المقطع من #أنشودة فرش التراب وجاء بمصادفة الأمر وفاة والد صديقه: "كانت المقابر خالية من الجموع فانتهزت الفرصة وصورت المقطع واستمر الأمر بعد ذلك".

ومن أسباب شهرته بحسب ما أجاب "العربية.نت" أيضاً، هو تناقل مقاطعه في "واتساب"، والتركيب عليها بعض #حسابات_المشاهير، الأمر الذي أكسبها شهرة إضافية.

عبدالعزيز يصف نفسه بـ #الميكس"، فهو تارةً ناصح، وتارة كوميديان. وكشف عبدالعزيز عن صاحب الفضل بمساعدته في مسعاه، قائلاً: "مهند الحربي، سميته "كفيل" المشاهير". وأشار إلى أن بعض المقاطع تكون ارتجالية على السناب شات: "بعضها حدثت معي وقد تكون من تفكير وجهود الآخرين، وعن المشاركة جميعها مفضلة لدي".

وعن نظرته إلى غيره من مشاهير المجال، قال: "لا أحكم على الجميع. كل له توجه وهدف، ليس هناك اختلاف". وحول قناته المفضلة، أجاب: "أحب اللعب على عنصرين التلفاز واليوتيوب معاً. إلى الآن لم أبدأ حقيقة على اليوتيوب. البرامج مستهلكة والأفكار".

وعن برنامجه الدرامي المفضل، أوضح أنه "#مسلسل_سيلفي"

وعن شيء ما يريد تغييره في داخله، كشف عبدالعزيز بصوت خافت: "الطيبة الزائدة".