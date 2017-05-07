شاهد.. سر عشق حكواتي سعودي للعراق وأهله

في أول ظهور تلفزيوني له، استضاف برنامج #ترند_السعودية الذي يذاع على شاشة MBC #حكواتي_الرياض الشهير أبوخضير، المعروف بعشقه لدولة #العراق.

ورغم أن #أبوخضير سعودي الجنسية إلا أنه يتحدث بلهجة العراق، ويرتدي اللباس العراقي، مؤكداً أن التحدث باللهجة العراقية مرغوب عند الشباب.

وقال خلال البرنامج إنه عندما يسأل عن بلده يجيب ضاحكاً "من محافظة نينوى العراقية".

حكواتي الرياض " أبو خضيّر" في اول ظهور تلفزيوني عبر #ترند_السعودية pic.twitter.com/Zfwb9ghgDQ — MBC1 (@mbc1) ٦ مايو، ٢٠١٧

وحكى خلال البرنامج بطريقة طريفة كوميدية عن فترة قضاها باليمن سائقاً على شاحنة ينقل "عفش المغتربين".

كما تطرق للحديث عن فترة عمله كعسكري بوزارة الداخلية الكويتية وزواجه من إيرانية في تلك الفترة، مشيراً إلى أن في عطلة الأسبوع كان يتوجه للعراق.