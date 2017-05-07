مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم معرضا بالمتحف الكندي

أقام #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة الماضي، معرضاً بالمتحف الوطني الكندي، لإبراز #الجهود_الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، من دون تمييز عرقي أو ديني للمنكوبين حول العالم، وبالأخص #اليمينيين و #السوريين جراء #الأزمة_الإنسانية الحاصلة في بلدانهم.

وتم عرض فيديو للحملات الإغاثية التي قام بها المركز منذ إنشائه بتوجيه من #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، ليكون مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من #الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة.

وتخلل المعرض مؤتمر صحافي للمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، وبحضور السفير نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، حيث تحدث عن المساعدات التي تقدمها #المملكة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، كما تناول الجهود التي تبذلها المملكة لمساعدة الأشقاء في اليمن.