الجبير يسلم السبسي دعوة لحضور القمة الإسلامية بالرياض

سلَّم وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، الدعوة الموجهة من #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس التونسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية، والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

واستقبل الرئيس الباجي قايد #السبسي بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية، الاثنين، #وزير_الخارجية_السعودي، عادل بن أحمد الجبير.

ونقل وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز للرئيس التونسي ولحكومة وشعب جمهورية تونس الشقيقة، فيما حمّله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة.