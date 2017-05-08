عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

الجبير يسلم السبسي دعوة لحضور القمة الإسلامية بالرياض

المصدر: دبي – العربية.نت
رابط مختصر

سلَّم وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، الدعوة الموجهة من #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس التونسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية، والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

واستقبل الرئيس الباجي قايد #السبسي بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية، الاثنين، #وزير_الخارجية_السعودي، عادل بن أحمد الجبير.

ونقل وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز للرئيس التونسي ولحكومة وشعب جمهورية تونس الشقيقة، فيما حمّله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة.

كلمات دالّة

#الجبير, #خادم الحرمين, #السبسي, #وزير الخارجية السعودي, #الملك سلمان

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة