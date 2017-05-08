السعودية تدعو المغرب لحضور القمة الإسلامية

أعلن وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير، أنه نقل دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للمشاركة في #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية بـ #الرياض في 21 أيار/مايو.

وأوضح الجبير، في تصريح صحافي مقتضب في #الرباط، أنه أجرى "مباحثات مثمرة" مع نظيره المغربي في سياق من "التشاور الثنائي في القضايا المشتركة" بين البلدين.

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الرباط "تساند كل المبادرات والتحركات" لخادم الخرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية.